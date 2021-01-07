Мнение: Экономика Турции на конец 2020

07.01.2021, 13:48, Разное

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После назревающего шторма в начале ноября экономика действительно встала на новый курс, и многие вздохнули с облегчением – по крайней мере, на данный момент. Ключевым компонентом стремления к экономическим реформам Анкары является изменение ее политики по удержанию процентных ставок на низком уровне, несмотря на резкое падение курса национальной валюты и рост инфляции. Стремясь сделать лиру более привлекательной для вкладчиков и обуздать долларизацию, центральный банк при новом управляющем Наси Агбале объявил о двух повышениях своей учетной ставки в ноябре и декабре, которые составили почти 7% пунктов и довели ставку до 17%.

Совсем недавно, в апреле, банк снизил ставку до 8,25% по указанию президента Эрдогана, который долгое время отстаивал нетрадиционную теорию о том, что высокие процентные ставки увеличивают инфляцию. В своей августовской речи Эрдоган приветствовал снижение ставок, сказав: “Даст Аллах, они будут снижаться и дальше”. Однако этого не произошло. Неуклонное падение лиры в сочетании с растущей инфляцией и растущим дефицитом счета текущих операций вынудили Анкару изменить курс на фоне опасений, что зависимая от импорта турецкая экономика вряд ли сможет позволить себе дальнейшее повышение цен на твердую валюту.

Агбал занял твердую позицию в отношении нового подхода банка, а новый министр финансов Лютфи Эльван, сменивший зятя Эрдогана Берата Албайрака, пообещал продолжать усилия по обеспечению стабильности, что заставило участников рынка поверить в то, что Анкара как минимум притормозит спад.

Изменение политики ослабило восприятие риска в турецкой экономике, о чем свидетельствует премия за риск в стране, которая упала почти на 14% за месяц, достигнув уровня 320 базисных пунктов 30 декабря. Премия за риск – отражается в свопах по кредитному дефолту или стоимости страхования рисков по суверенному долгу Турции – достигла в мае максимума за пять лет в 643 базисных пункта. Несмотря на улучшение, он остается на 18% выше, чем год назад, а это означает, что стоимость внешних заимствований Турции еще не снизилась.

Тем не менее приток иностранных денег на Стамбульскую фондовую биржу сопровождался падением премии за риск – это признак того, что доверие к Анкаре несколько улучшилось.

Портфельные иностранные инвестиции в Турцию снизились на 2,2 млрд$ в 2018 г и на 3,3 млрд$ в 2019 г. Отток в 2020 г составил 9,6 млрд$, несмотря на новые инвестиции за последние два месяца. С 6 ноября до конца года иностранные инвесторы вложили в Турцию ценных бумаг на сумму более 4 млрд$, в основном по безрисковым соглашениям репо, привлеченные более высокой доходностью лиры после повышения процентных ставок. Новые инвестиции сыграли важную роль в оживлении рынков и повышении курса лиры. Цена доллара была ниже 7,5 лир в конце года, упав с 8,5 лир в начале ноября.

Однако депозиты в твердой валюте в стране не уменьшились. Депозиты в твердой валюте составили рекордные 258,3 млрд$ на конец 2020 г, увеличившись на 37,4 млрд$ за год. На твердую валюту приходилось 56% всех вкладов, по сберегательным вкладам физических лиц ставка еще выше – 60,4%.

Валовые резервы банка 18 декабря составили 91,8 млрд$, покрывая лишь 69% краткосрочного внешнего долга. Что касается внешнего долга, срок погашения которого составляет менее года, который составляет 181 млрд$, уровень покрытия был еще ниже, упав до 50,7% с 62,8% за тот же период в 2019 г. Центральный банк еще не дал публичного ответа за прогорание около 130 млрд$ в виде бэкдор-продаж на форексе для сдерживания резкого падения лиры – политика, которая принесла плоды, но истощила резервы банка.

Несмотря на сохраняющийся разрыв в доверии внутри страны, приток иностранных “горячих денег” и снижение цен на твердую валюту являются позитивными событиями. Хотя есть аналитики которые говорят обратное (ну еще бы)

Повышение процентных ставок раздражает компании, которые полагались на дешевый кредит, чтобы оставаться на плаву. После повышения ставок “кредитный кран” был ужесточен, что привело к заметному сокращению объема кредитов. Бизнесмены сейчас ворчат по поводу резкого падения спроса и часто передают свои жалобы Эрдогану. Тем не менее, Анкаре необходимо сохранять решимость в отношении ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы сдержать инфляцию, которая, как ожидается, составит 15% в первом квартале 2021 г.

Повышенные ставки неизбежно создадут проблемы и для тех, кто обременен долгами, а банки, которые и так испытывают напряжение, вряд ли проявят большую гибкость.

Таким образом, в ближайшие месяцы на правительство Эрдогана будет оказываться двустороннее давление: одно – в пользу продолжения стабилизации, а другое – в целях смягчения денежно-кредитной политики. Когда и как он закончит политику ужесточения, будет иметь решающее значение для экономических субъектов.