Четверо украинских моряков возвращаются домой после нескольких лет заключения в Ливии – Офис президента

07.01.2021, 13:46, Новости дня

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В Украину возвращаются четверо моряков с танкера Captain Khayyam, задержанных в Ливии еще в феврале 2016 года. Об этом 7 января сообщил Офис президента Украины.

“Моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровський и Павел Чайка уже на пути домой. Их и других членов экипажа танкера в декабре 2017 году осудили к пяти годам заключения в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов”, – говорится в сообщении.

По информации Офиса президента, поскольку у двух украинских моряков есть проблемы со здоровьем, представители Украины призывали к их освобождению по гуманитарным соображениям.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что “они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких”.

“Украина не забывает и не оставляет своих граждан в беде. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать. Потому что государство существует для гражданина, для защиты его права и свободы. А граждане защищают нашу страну. Именно так и должно быть”, – заявил глава государства.

1 января Зеленский заявлял, что Украина будет всегда возвращать своих граждан “какими бы они ни были и где бы ни попали в беду”.

“Мы все на самом деле – одна семья. И каждый в семье заслуживает того, чтобы ему дали шанс и помогли. Скажу больше: если гражданство Украины есть, то это уже достаточное основание для того, чтобы государство мобилизовало весь свой ресурс на помощь. Так поступают сильные”, – говорил президент.

Танкер Captain Khayyam, плавающий под флагом Сьерра-Леоне, было задержано в середине февраля 2016 года. На его борту находился экипаж из девяти человек, включая граждан Турции, Украины и Азербайджана. Среди них была одна женщина – гражданка Украины. Ее освободили из-под стражи на стадии досудебного расследования. Остальных – арестовали по подозрению в контрабанде нефтепродуктов и содержатся под стражей в одном из ливийских пенитенциарных заведений.