 

Биткоин вторые сутки подряд обновил исторический максимум

07.01.2021, 13:46, Новости дня
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К утру 7 января стоимость криптовалюты Bitcoin обновила исторический максимум и достигла $37 739. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

После обновления максимума криптовалюта несколько упала в цене, ее стоимость превышает $37 тыс.

По состоянию на 12.52 по Киеву стоимость биткоина составляла $37 172.

 

Cкриншот: coindesk.com

6 января стоимость биткоина составляла $35 751. Двумя днями ранее биткоин подешевел почти на 20% – до $28,1 тыс.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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