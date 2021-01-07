Международная группа ученых объявила об открытии нового типа звезд

07.01.2021, 13:16, Разное

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Ученым из России, Германии и Грузии удалось открыть новый тип звезд. Он образуется после столкновения двух белых карликов, когда не происходит взрыва сверхновой.

Новый тип звезды, который ранее не был известен науке, находится в туманности IRAS 00500+6713. Образовалась она в процессе столкновения двух белых карликов, которые ранее были желтыми карликами и красными гигантами. Поскольку звездная система являлась двойной, то через некоторое время они столкнулись.

Обычно такое явление сопровождается взрывом сверхновой, после чего оба белых карлика уничтожаются. Но в данном случае взрыва не последовало, поэтому образовался объект, окруженный плотным газопылевым облаком, содержащим неон, кремний и серу.