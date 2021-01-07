 

В Британии Трампа обвинили в беспорядках в США

07.01.2021, 13:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Видеообращение президента США Дональда Трампа к американским гражданам, в котором он вновь сообщил об «украденных выборах», спровоцировало беспорядки в Вашингтоне, сообщила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

«Насилие должно прекратиться, и он (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) должен полностью осудить все происходящее. В этом вопросе не может быть иного мнения. Погибли люди, была стрельба, это ужасно. Подобному нет оправдания», – сказала глава британского МВД в интервью телеканалу Sky News, передает ТАСС.

При этом Пател подчеркнула, что американский президент не способствовал скорому прекращению беспорядков у здания Конгресса США. «Вчера он сделал заявление, но это не привело к снижению напряженности. Нельзя допускать провокационные высказывания», – указала она.

Ранее в ОБСЕ осудили беспорядки в США. Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, утверждения о фальсификациях на выборах в США безосновательны, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по поводу последних событий в Вашингтоне.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Ксения Кириллова: «Российская пропаганда шантажирует Никола Пашиняна»

28.09 / Бизнес-партнеры сына экс-губернатора Левченко прокомментировали его задержание

15.10 / Назван процент испытывающих стресс россиян

03.12 / Названы побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

05.01 / Экономика: 2021-й станет годом роста доходов и экономики

09.12 / Украина выразила протест в связи с аукционом по продаже винзавода «Массандра»

02.07 / Гидрометцентр: в пятницу Москву накроет волна тепла

01.10 / В мире: Почему провалился “азербайджанский блицкриг” в Карабахе

05.12 / Стал известен трубоукладчик «Северного потока – 2» в водах Германии

04.12 / В календаре мусульман Польши мечети Крыма назвали российскими. Посол Украины направил ноту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска