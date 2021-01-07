 

Сооснователь “Квартета И” Барац: Пару раз мне поступали недвусмысленные предложения от геев

07.01.2021, 12:54, Новости дня
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Сооснователь московского театра “Квартет И”, российский актер и продюсер Леонид Барац, сыгравший в фильмах  “День выборов” и  “День выборов – 2” гея,  в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявил, что ему не пришлось вживаться в этот образ.

“Вживался в образ? Да ну, что-то не то чтобы прям я вживался. Раз! Вышел и пошел”, – заявил он.

Барац подчеркнул, что у него нет какой-либо ущемленности из-за того, что кто-то считает его геем в реальной жизни. 

“Я не сильно по этому поводу переживаю. Вот в этом у меня нет никаких комплексов. Ну, кто-то считает. Ну и ладно”, – подчеркнул актер.

При этом он признался, что сами геи также интересовались его персоной.

“Недвусмысленные предложения от геев вам поступали?” – спросил у актера Гордон.

“Да, пару раз”, – заявил Барац.

По словам актера, такие предложения передавались опосредствованно.

“Передавали мне какую-то записочку или через кого-то, что вот, мол, “не хотите ли пойти посидеть со мной?” и так далее. Но я думаю, что ребята, которые и являются геями, вряд ли во мне видят гея”, – подытожил он.

Сооснователь “Квартета И” Барац: Мы настаивали, чтобы в конце “Дня выборов” была фраза, что даже такие выборы лучше, чем их отсутствие. Но мы не смогли это пролоббировать. Полный текст интервью Бараца Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Премьера фильма советского и российского режиссера Олега Фомина “День выборов” состоялась в 2007 году.  Барац сыграл в картине радиожурналиста.

В 2016 году вышла вторая часть картины под названием “День выборов 2”.  Фильм снял российский режиссер Александр Баршак.

Леонид Барац родился в 1971 году в Одессе. С января 1991-го по декабрь 2015 года был женат на актрисе Анне Касаткиной. В браке у пары родились две дочери: Елизавета (1994) и Ева (2003). 

В настоящее время актер состоит в отношениях с Анной Моисеевой. 10 октября 2020 года у пары родился сын Марк.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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