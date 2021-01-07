 

Литвин: Благодаря кошмару, созданному Трампом, у Байдена будет особенно сильный президентский мандат

07.01.2021, 12:54, Новости дня
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Вы когда ужасаетесь событиям в Вашингтоне и предрекаете какие-то эпохальные перемены для США и мира, просто оставляйте хоть пять секунд для мысли, что без всего этого кошмара, произведенного Трампом за четыре года президентства и особенно за последние месяцы, Байден, возможно, не смог бы победить, и тем более демократы не смогли бы взять под контроль Сенат.

Как говорил не по этому поводу, но с похожим мотивом один веселый политтехнолог, иногда людям нужно делать зло, чтобы они стали лучше. Чистая правда.

Жизнь движется вперед парадоксами. Благодаря этому кошмару, созданному Трампом, у Байдена будет особенно сильный президентский мандат.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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