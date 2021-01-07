 

Ученые признали исчезновение с лица Земли 40 видов растений и животных

07.01.2021, 12:24, Разное
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В Международном союзе охраны природы подтвердили, что за 200 лет из природы исчезли 36 видов растений и животных. Ранее хотя их и не встречали в дикой природе, все же считалось, что несколько экземпляров все еще могут существовать.
Процесс признания животных или растения вымершими может длиться продолжительное время. Так, один из видов, который признали таковым, встречали в 1806 году (растение) и в 1851 году (животное). К самым поздним временам относятся 1953 и 1996 годы, именно в эти периоды встречали некоторые виды растений и животных, признанные сегодня вымершими.

По словам экспертов, многие животные, исчезнувшие в дикой природе, удается сохранить, содержа их в частных зоопарках или заповедниках, поэтому вымершими их не считают. Однако в прошлом такое не практиковалось, поэтому, например, птица додо (маврикийский дронт) или морские коровы, были истреблены из-за деятельности человека.



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