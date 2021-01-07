 

«Мы жили вместе»: Ягудин объяснил, почему так и не женился на певице Саше Савельевой

07.01.2021, 12:24, Разное
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Фигурист Алексей Ягудин в рамках интервью откровенно рассказал, почему так и не решился жениться на певице Саше Савельевой. В то же время он заявил, что жил вместе с исполнительницей, которая тогда входила в состав группы «Фабрика».
Алексей Ягудин в определенный момент отношений расстался с Татьяной Тотьмяниной. Через короткое у него начал развиваться роман с Сашей Савельевой. Впервые пара познакомилась на телепроекте «Ледниковый период», где знаменитости выступают в паре с профессиональныыми фигуристами.

В какой-то момент артистка признавалась, что была не против выйти замуж за Алексея Ягудина. Однако вскоре пара разошлась. Сейчас оба экс-избранника состоят в официальных браках, воспитывают детей.

В рамках интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-проекта он рассказал, что так и не смог сделать предложение Саше Савельевой. В определенный момент отношений избранники поняли, что им не по пути.

Алексей Ягудин и на сегодняшний день не видит особого смысла в свадьбе. Он не считает, что штамп в паспорте может спасти от распада семьи. Люди могут жить вместе долгое время и даже не задумываться об оформлении отношений. Однако сам Фигурист знает девушек, которые мечтают устроить пышное торжество, хотя он придерживается совершенно иной позиции.



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