 

Назван идеальный момент для вакцинации от COVID-19

07.01.2021, 12:24, Разное
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Вирусолог Александр Чепурнов назвал идеальный момент, когда нужно вакцинироваться от коронавируса. По его словам, прививку необходимо делать в период, когда количество присутствующих в организме антител снижается до отметок так называемой «серой зоны».
Создатели тест-систем на определение антител к COVID-19 применяют разную шкалу для выявления иммунитета. Однако у всех имеется показатель, который получил название «серая зона». Когда количество выработанных антител будет близко к ней, тогда и нужно делать прививку.

Число антител важно определять примерно раз в 6-7 недель, поскольку показатель постоянно падает. Когда у человека присутствует много белков, то прививка вряд ли будет эффективной.

Как считает ученый Сергей Нетесов, человек, который перенес COVID-19, защищен от инфекции не меньше, чем привитый. Вакцинация по сути представляет собой имитацию заражения. В случае присутствия значительного титра антител, превышающего примерно в четыре раза пороговое значение, то функция защиты работает в полной мере.



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