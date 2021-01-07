Мнение: Путин взял Вашингтон, надо больше санкций против России!

07.01.2021, 12:20, Разное

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Так, признавайтесь, паразиты, кто попросил у Дедушки Мороза погромы в Вашингтоне? Вы там сидите, кто в проруби купается, кто салаты доедает, кто еще не всю водку выпил – а в стране планетарной совести-то бунт! Причем, это не сказка – это просто огонь (кстати, клевый новый российский фильм). И, разумеется, это по-любому Путин виноват.

Господи, такое я могу цитировать и цитировать!

Экс-президент США Барак Обама заявил, что «история справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей страны», передает РИА «Новости».

Конечно! Когда в России стреляли из танков по Белому Дому – проблем не было. Когда валили режимы в Египте и других местах во времена "Арабской весны" – Обама только радовался за демократию, а ты ж погляди – оказалось, что если такое делать в США – то это совсем другое!

А наш любимый Майкл Макфол, который поддерживал Майдан на Украине?

«Худший день американской демократии в моей жизни. <…> Я сейчас так зол на (президента США Дональда) Трампа и его помощников. Мне сейчас так неловко за свою страну. В будущем я постараюсь сохранять оптимизм в отношении возможности демократического обновления в Америке. Но не сегодня», — написал он.

Поняли, да? Когда в 2019 году придурки в Москве устраивали массовые беспорядки, а между прочим, это за их лидеров нашли кучу прогосовавших трупаков – все они орали, что делают правильное дело. А в США демократы уже два раза тупо подделали выборы, президентские и в конгресс же вроде – и все нормуль. И Макфолу стыдно. Родной, ты не представляешь, как сейчас куча стран в мире смотрит на вас и радуется. Потому что Карфаген должен быть разрушен. Но, продолжим.

Бывший президент США Билл Клинтон заявил о «беспрецедентном нападении на Капитолий, конституцию и страну», которое «разжигалось более чем четырьмя годами отравляющей политики, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к системе и настраивающей американцев друг против друга».

Говорю же – это радость. Это американские СМИ затыкали Трампа, это негры и гомосеки угрожали обычным нормальным гражданам, кстати, может тоже неграм и гомосекам, в том числе – но не боевым, это у 70 млн американцев украли выборы, это демократы довели страну до ручки, что нельзя что-то против сказать линии партии, потому что свобода слова – а нам тут наяривают про дезинформацию. Народ, нам тут за Навального впаривают и то, что мы у вас демократию украли – вы не на привозе.

В общем, вот тут https://vz.ru/news/2021/1/7/1078984.html – вы можете почитать еще много интересных заявлений, я же буду закругляться.

Да, еще ничего не решено. В том плане, что может это хитрый ход Трампа, которого слил уже даже Майкл Пенс, ведь сейчас президенту-республиканцу уже светит хорошо, если только зона. А у него, напомню, есть дети и деньги.

Да, понятно, что захотели бы разогнали, но факт-то остается фактом – от сказок про Сияющий Град на Холме остались только ошметки.

Впрочем, больше всего мне нравится, как сейчас воет либерда – у которой все это "совсем другое". Товарищи, мы победили. Правда, сейчас началась уже новая война, но мы победили в том плане, что вся брехня вылезла наружу. И будет дальше лезть.

И больше огня, Америка! Огонь – должен гореть. До тла!

Счастья вам.