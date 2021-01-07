 

Путин отметил, что ФСБ удается купировать угрозы с сирийской территории

07.01.2021, 12:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российским органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«И все, что удается купировать нашим органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности, имеет, вот так скажем, сирийское происхождение. Или не сирийское, а угроза, повторю, исходит именно с этих территорий, да», – сказал он в интервью для фильма «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

По его словам, «поэтому для нас очевидно, что мы поступили абсолютно правильно, и наши военные, проявляя героизм, мужество, высокий профессионализм, они прежде всего защищали интересы России».

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Путин сам принял решение о своем визите в Сирию в начале 2020 года.

По словам министра, к такому решению президента подвели доклады разных служб, в первую очередь Генштаба, о том, что, подошло время завершения основного силового этапа в Сирии и начала этапа восстановления мирной жизни.

«И, конечно, это работа и военных, и восстановление экономики, жизни – оно требовало вообще такого подведения итогов и постановки задач на следующий этап», – сказал Шойгу.

Визит Путина показал гражданам Сирии и всему миру переход страны к новому этапу, отметил министр.

Накануне Путин заявил, что при принятии решений на сирийском направлении руководствуется интересами России, а не личными симпатиями и антипатиями.

Путин посетил Дамаск в январе 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Количество задержанных в связи с терактом в Ницце увеличилось до шести – СМИ

04.10 / Переговоры Еврокомиссии и Великобритании об отношениях после Brexit. Стороны признали “значительные расхождения”

25.09 / Cенаторы предложили санкции в связи с отравлением Навального

10.12 / Ученые из Сибири предлагают использовать прогноз погоды для выработки электроэнергии

29.12 / СБУ заочно объявила о подозрении экс-нардепу от Партии регионов, который с 2015 года живет в Росии

23.10 / Выбран новый глава Калининграда

10.07 / Грузия открывает границы пяти странам ЕС 

23.12 / 71-летняя Муравьева заразилась коронавирусом

04.10 / После урагана во Франции и Италии пропали без вести десятки человек

23.09 / Минфин объяснил, почему не индексируются выплаты работающим пенсионерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска