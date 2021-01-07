Путин отметил, что ФСБ удается купировать угрозы с сирийской территории

07.01.2021, 12:18, Новости дня

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Российским органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«И все, что удается купировать нашим органам безопасности, в том числе Федеральной службе безопасности, имеет, вот так скажем, сирийское происхождение. Или не сирийское, а угроза, повторю, исходит именно с этих территорий, да», – сказал он в интервью для фильма «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

По его словам, «поэтому для нас очевидно, что мы поступили абсолютно правильно, и наши военные, проявляя героизм, мужество, высокий профессионализм, они прежде всего защищали интересы России».

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Путин сам принял решение о своем визите в Сирию в начале 2020 года.

По словам министра, к такому решению президента подвели доклады разных служб, в первую очередь Генштаба, о том, что, подошло время завершения основного силового этапа в Сирии и начала этапа восстановления мирной жизни.

«И, конечно, это работа и военных, и восстановление экономики, жизни – оно требовало вообще такого подведения итогов и постановки задач на следующий этап», – сказал Шойгу.

Визит Путина показал гражданам Сирии и всему миру переход страны к новому этапу, отметил министр.

Накануне Путин заявил, что при принятии решений на сирийском направлении руководствуется интересами России, а не личными симпатиями и антипатиями.

Путин посетил Дамаск в январе 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.