 

Переболевшая COVID-19 Дедженерес была замечена в Калифорнии на прогулке со своей избранницей

07.01.2021, 12:02, Новости дня
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Американская ведущая Эллен Дедженерес, переболевшая в декабре COVID-19, в начале января была замечена на прогулке в Монтесито (Калифорния) в компании своей партнерши – австралийско-американской актрисы Порши де Росси. Фотографии семейной пары 6 января обнародовало издание Daily Mail.

Ведущая и актриса были в защитных масках, держались за руки и обнимались.

https://www.facebook.com/DailyMailCeleb/posts/1824668431029091

Дедженерес родилась в 1958 году. Она многократная обладательница премий “Эмми” за авторское “Шоу Эллен Дедженерес”. В 2007-м и 2014 годах была ведущей церемонии “Оскар”.

В 1997 году Дедженерес в эфире шоу американской ведущей Опры Уинфри заявила, что является лесбиянкой. С 2004-го Дедженерес состоит в отношениях с де Росси. В августе 2018 года Дедженерес и де Росси зарегистрировали брак. Дедженерес старше партнерши на 15 лет.

10 декабря Дедженерес заявила, что заразилась коронавирусом. Спустя неделю ведущая сообщила, что чувствует себя хорошо.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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