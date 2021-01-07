Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов

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07.01.2021, 12:02, Новости дня
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Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена над президентом США Трампом в голосовании коллегии выборщиков на президентских выборах. Об этом сообщает CNN.

Байден получил 306 голосов, Трамп – 232.

Во время заседания республиканцы пытались опротестовать результаты голосования в штатах Джорджия, Пенсильвания, Аризона, Невада и Мичиган, но Сенат и Палата представителей отклонили их жалобы.

Утвердить победителя выборов в Конгрессе должны были несколькими часами ранее, однако заседание пришлось прервать из-за беспорядков в Вашингтоне. 

6 января Трамп призвал своих соратников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге митингующие взяли штурмом Капитолий, во время беспорядков погибло четыре человека, а в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 

Трамп пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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