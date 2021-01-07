 

“Все будет”. Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга

07.01.2021, 12:02, Новости дня
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Бывший муж проживающей в России украинской певицы Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу 6 января разместил в Instagram Stories серию совместных снимков с их дочерью – девятилетней Софией.

Экс-супруг артистки отметил с помощью геолокации, что находится в Москве и показал, как проводит досуг с дочерью.

Налчаджиоглу посетил с Софией торговый центр.

Скриншот: muratnalca / Instagram

Затем они отправились в кафе.

Скриншот: muratnalca / Instagram

7 января экс-супруг Лорак обнародовал фото разбросанных на ковре игрушек.

“План на сегодня очень серьезный – все будет”, – заявил он.

Скриншот: muratnalca / Instagram

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года.

Летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки, предположительно, Яны Беляевой, в киевском ночном клубе. Супруг певицы публично гладил бедра своей спутницы.

Беляева занимается продажей одежды через социальные сети и часто посещает ночные клубы Киева. Она призналась, что знает Мурата три года.

31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак (Каролины Куек) и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. На заседании певицы и ее мужа не было – их представляли адвокаты.

Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели. 

После развода Налчаджиоглу проживает в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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