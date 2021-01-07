Китай не разрешил въезд комиссии ВОЗ по изучению происхождения COVID-19

07.01.2021, 12:02, Новости дня

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Власти Китая не разрешили въезд сотрудникам комиссии Всемирной организации здравоохранения по изучению происхождения коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге 5 января рассказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, говорится на сайте организации.

В начале января международная группа экспертов ВОЗ должна была отправиться в китайский город Ухань, чтобы выяснить причины происхождения коронавируса в 2019 году. В организации заявляли, что получили соответствующее разрешение от Пекина.

Однако после того, как эксперты ВОЗ выехали в Китай, выяснилось что власти страны не завершили оформление всех необходимых документов.

“Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что двое участников [группы] уже начали свое путешествие, а другие не смогли уехать в последнюю минуту”, – отметил Гебрейесус.

Он добавил, что общался с китайской стороной и его заверили, что ускорят все внутренние процедуры, чтобы решить проблему.

Это не первый визит экспертов ВОЗ в Китай. В июле 2020 года сотрудники миссии вместе с китайскими коллегами должны были подготовить научные планы по выявлению зоонотического источника SARS-CoV-2.

Властей китайской провинции Хубэй и города Ухань обвиняли в сокрытии от центрального руководства информации о вспышке коронавируса. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 7 января в мире подтверждено 87,2 млн случаев инфицирования коронавирусом, 1,9 млн человек умерли, 48,8 млн – выздоровели, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса.