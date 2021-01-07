Демократичны ли американские выборы?

07.01.2021, 11:40, Разное

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Почему в избирательной системе США возникают спорные ситуации и насколько она демократична, объясняют эксперты: Алексей Мухин, директор Центра политической информации, и Георгий Бовт, политолог.

В чём ключевая особенность системы выборщиков?

Алексей Мухин: В том, что подобная система является традиционной. В этом, собственно, её единственная ценность. Из-за многослойности и сложности организации американских выборов президента они, как периодически становится известно, являются весьма подверженными разным манипуляциям и не являются образцом демократических механизмов. Сами американцы прекрасно это понимают, но менять сложившуюся систему не хотят, потому что это традиция, и верность этой традиции в какой-то степени даже заслуживает уважения.

Георгий Бовт: Система выборщиков направлена на то, чтобы в результатах выборов были учтены как интересы простого большинства избирателей, так и штатов как субъектов американской федерации. Это достигается за счёт того, что голоса выборщиков учитывают как количество населения в том или ином штате, так и число конгрессменов и сенаторов, которые избираются от этого штата. Таким образом, кандидаты, которые борются за пост президента, стимулируются к тому, чтобы бороться за голоса избирателей в каждом штате, а не только в многонаселённых штатах. Если бы итоги выборов определялись простым большинством, тогда достаточно было бы получить большинство, скажем, на восточном и на западном побережьях. Середина Америки была бы проигнорирована.



Кандидат выступает перед избирателями. Источник: yandex.ru

Справедлива ли избирательная система США?

Алексей Мухин: Так как США объявили себя эталоном выборной демократии, то для них, видимо, да. Но эта справедливость существует лишь в воображении американских граждан. Периодически это ощущение исчезает даже у них. То есть это реальность, данная им в ощущении. В этой связи оценивать их справедливость издалека представляется крайне сложным. Если они считают её справедливой, они пользуются ею. До этих пор она справедлива для них. Для стороннего наблюдателя — скорее нет, чем да.

Георгий Бовт: Мне кажется, что эта система справедлива для больших стран с разнообразными условиями для разных регионов. Америка — разнообразная страна, и эта система учитывает разнообразие её регионов.

Почему при двухступенчатой системе выборов возникают спорные ситуации, когда за одного из кандидатов голосует больше людей, но он проигрывает?

Алексей Мухин: Многослойность организации этих выборов априори провоцирует подобного рода инциденты. И эти инциденты повторяются от выборов к выборам. Невозможно избежать нарушений и махинаций, попыток оказания давления на выборщиков. О чём, собственно, свидетельствует опыт проведения этих самых кампаний.

Георгий Бовт: Спорные ситуации возникают только по поводу пересчёта голосов в том или ином штате. Можно поставить вопрос только на уровне штата, поскольку федеральное законодательство носит самый общий характер, а все процессуальные тонкости прописаны в законодательстве штатов. В американской истории не было прецедентов, чтобы кто-то ставил под сомнение саму систему выборов как лживую. Под сомнение ставили только конкретные цифры голосования в конкретных штатах. Никто в Америке не будет всерьёз оспаривать сложившуюся систему голосования.



Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Источник: club-tm.ru

Помогает ли двухступенчатая система сделать выборы более честными?

Алексей Мухин: Легитимность выборов оценивается по общественным настроениям. Механизм может быть самым совершенным, выборы могут быть проведены по всей строгости революционного времени. Но их легитимность оценивает общественное мнение по результатам этих выборов.

Георгий Бовт: Такая система помогает в большей степени учесть интересы разных регионов и их населения при подведении общего итога. Американская система разбросана между 50 штатами. Поэтому контроль происходит на уровне каждого конкретного штата. В этом плане гораздо больше возможностей проконтролировать общий результат, поскольку в каждом штате его контролируют люди.

Применима ли двухступенчатая система выборов для России?

Алексей Мухин: Абсолютно нет. За последние несколько десятков лет у нас уже сложилось устойчивое представление о том, какими должны быть выборы. Кстати, благодаря усилиям западных наблюдателей и критиков наша система — одна из самых современных и прозрачных. Конечно, не без злоупотреблений — где люди, там и злоупотребления. Но благодаря постоянному внешнему контролю она, пожалуй, представляется одной из самых современных.

Георгий Бовт: Мне кажется, для России она была бы интересна прежде всего в части думских выборов. Потому что в силу разной явки и разного использования административного ресурса сейчас преимущество при думских выборах получают регионы, где в большей степени используется административный ресурс. Наверное, то же самое касается и президентских выборов.