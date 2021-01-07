 

Мнение: Итоги штурма Капитолия

07.01.2021, 11:36, Разное
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По итогам событий у Капитолия.

1. В ходе событий в Вашингтоне было убито 4 человека, более 50 человек арестовано.
2. Комендантский час в Вашингтоне будет действовать до инаугурации Байдена.
3. Твиттер заблокировал часть записей Трампа в Твиттере. Цензура против протрамповские аккаунтов свирепствует.
4. Демократы требуют объявить импичмент Трампу или же отстранить его от власти по 25-й поправке.
5. Рассмотрение итогов выборов продолжится сегодня. Республиканская партия полностью деморализована.

Источник: Colonel Cassad



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