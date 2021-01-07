Мнение: Итоги штурма Капитолия

07.01.2021, 11:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По итогам событий у Капитолия.

1. В ходе событий в Вашингтоне было убито 4 человека, более 50 человек арестовано.

2. Комендантский час в Вашингтоне будет действовать до инаугурации Байдена.

3. Твиттер заблокировал часть записей Трампа в Твиттере. Цензура против протрамповские аккаунтов свирепствует.

4. Демократы требуют объявить импичмент Трампу или же отстранить его от власти по 25-й поправке.

5. Рассмотрение итогов выборов продолжится сегодня. Республиканская партия полностью деморализована.