Мнение: Итоги штурма Капитолия
07.01.2021, 11:36,
Разное
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По итогам событий у Капитолия.
1. В ходе событий в Вашингтоне было убито 4 человека, более 50 человек арестовано.
2. Комендантский час в Вашингтоне будет действовать до инаугурации Байдена.
3. Твиттер заблокировал часть записей Трампа в Твиттере. Цензура против протрамповские аккаунтов свирепствует.
4. Демократы требуют объявить импичмент Трампу или же отстранить его от власти по 25-й поправке.
5. Рассмотрение итогов выборов продолжится сегодня. Республиканская партия полностью деморализована.
Источник: Colonel Cassad
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