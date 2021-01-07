Мнение: Вирус бесстыдства

07.01.2021, 11:34, Разное

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Пожалуй, самый любопытный вопрос для понимания происходящего сегодня в Америке: как же так случилось, что точно такие же фальсификации, как и в ноябре, были применены на довыборах сенаторов в Джорджии? ЗАЧЕМ?? Ведь все два последних месяца бушевал грандиозный скандал, нация волей-неволей обратила пристальное внимание именно на ПРОЦЕДУРУ выборов, на процедуру подсчета голосов; зачем же было обострять? Зачем так откровенно показывать всем, что “теперь так будет всегда, привыкайте”?

График “по Джорджии” теперь кочует по всем соцсетям, заинтересованные лица со всего мира имеют счастье наблюдать все ту же пресловутую “ступеньку” при подсчете голосов (то есть собственно вброс во всей его красе) – но только в этот раз не за Байдена, а за какого-то никому не известного кандидата в сенаторы. Зато – “демократа”.

Чем-то это всё напоминает – даже как-то странно об этом говорить, но… Белоруссию. Лукашенко точно так же недрогнувшей рукой, уже находясь в эпицентре скандала, рисует себе 80% голосов, и, типа… “не волнует”. Не волнует, что вы там себе подумаете, смерды проклятые. Казалось бы: где Белоруссия, а где США. Это ж как бы, с точки зрения демократии, два противоположных полюса. И вот поди ж ты. “Крайности сходятся”.

Поневоле подумаешь, что тут как будто что-то в воздухе растворено по всей планете, какой-то “вирус бесстыдства”. Как-то одновременно в самых разных, казавшихся противоположными странах все вдруг одинаково забили на соблюдение хоть каких-то приличий в избирательных процедурах. В России случилось совершенно беззастенчивое “голосование за Конституцию”, при коем, судя по всему, никаких голосов вообще не считали; в Белоруссии потерявший всякую популярность старик арестовал большую часть своих оппонентов и нарисовал себе 80%; и под конец года уже и в Штатах организовали грандиознейшую системную фальсификацию, уничтожив всякое доверие к собственной выборной процедуре.

Конечно, “вирусу бесстыдства” помог пресловутый коронавирус; возможно, это вообще один и тот же вирус, просто “корона” вот так проявляется в политической сфере. Этот тренд можно обозначить просто: правящие группировки вдруг дружно отбрасывают “фиговый листок” демократии и как бы постулируют перед опешившими “массами”: мы, дескать, правим просто потому, что МЫ правим, и не намерены в дальнейшем даже делать вид, будто из-за такой ерунды, как демократия, мы можем свою власть отдать кому-то там на сторону. Хотя, так и быть, мы оставим вам эту любезную вам “демократию”, но – полностью выхолощенную, в виде ритуала. Ходите, голосуйте; просто знайте, что всё это бессмысленно. А можете и не ходить – результат все равно будет тот же.

Неожиданно. Такая откровенность – это реально системный сдвиг.

Ну а раз США превращаются в Белоруссию – дальше, очевидно, следует ожидать и белорусской динамики. То есть – репрессий. Сколько это может продолжаться и во что в итоге выльется – бог весть. Пример “батьки” показывает, что и на штыках вполне можно нынче сидеть. А для жителей самих США первые последствия очевидны – это будет распространение липкого страха, столь привычного как раз нашим эмигрантам еще по жизни в совке.

Ведь если выборов де-факто нет – обыватель всегда и везде оказывается полностью беззащитен перед власть имущими.