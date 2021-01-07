Назван способ вычислить мужскую и женскую ложь

07.01.2021, 11:32, Разное

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Американские исследователи после проведения исследования нашли способ, посредством которого можно вычислить ложь со стороны женщин и мужчин. Оказалось, что необходимо обращать внимание на слова, используемые человеком.

Специалисты из США анализировали речь испытуемых, когда они предоставляли недостоверные данные. Женщины во время обмана часто употребляют слово «возможно». В их речи также нередко присутствует местоимение «я» и глагол «стараться». Если рассматривать мужчин, то при лжи они употребляют слова «конечно» и «наверное».

Научные сотрудники обратили внимание на то, что женщинам свойственно говорить неправду намного чаще, нежели мужчинам.