К 2023 году в римском Колизее возобновятся представления на древней арене

07.01.2021, 11:32, Разное

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Один из ключевых элементов римского Колизея, благодаря которому в прошлом удавалось проводить зрелищные постановки, к 2023 году собираются восстановить в рамках реставрационных работ. Над древними руинами арены появится высокотехнологичный выдвижной пол.

Сегодня к сценической площадке римского Колизея доступ ограничен, посетить ее могут лишь ученые, проводящие там работы. Из-за землетрясений, эрозии и действий вандалов пускать сюда обычных туристов перестали. Однако через некоторое время благодаря выдвижному полу, который будет имитировать оригинальную арену, в Колизее смогут возобновиться представления.

Под оригинальной сценой в древности существовала система туннелей, клеток и люков, через которые на арену попадали животные и люди. Также были созданы подъемники и блоки, опускавшие декорации или позволявшие на время затопить арену для воссоздания морских сражений. По словам директора Колизея Альфонсина Руссо, в их планах начать показывать именно концерты или театральные представления, но не гладиаторские бои. Все работы намерены завершить к 2023 году.