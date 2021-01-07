Ребенка с поражением всех органов после COVID спасли в России

07.01.2021, 11:26, Новости дня

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В Кирове медикам удалось спасти десятилетнюю девочку, которая была госпитализирована с поражением всех органов в результате COVID-19, рассказала главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова.

По ее словам, девочка перенесла коронавирус без симптомов, а затем в ее организме запустилось постковидное формирование иммунного ответа. Развился эндокардит, плевропневмония, перикард. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«У ребенка была какая-то генетическая особенность, а коронавирус стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия», – объяснила Муратова.

Девочку удалось спасти благодаря слаженной работе команды врачей. Опытные и профессиональные специалисты, по мнению Муратовой, – главная ценность кировской больницы. Этот случай стал одним из самых сложных в клинической практике за 2020 год.

В декабре врачи в Пензе вылечили пациента с коронавирусом, у которого в связи с тяжелой пневмонией были на 100% поражены легкие.