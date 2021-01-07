Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США

07.01.2021, 11:26, Новости дня

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Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения.

Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков, передает РИА «Новости».

Утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии, Мичигана и Невады. Также Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании. Палата представителей США вслед за сенатом отклонила возражения против утверждения голосов в Пенсильвании.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.