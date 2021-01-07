В Беларуси за время протестов задержали 25 тыс. человек. Суммарно они получили 83 тыс. суток ареста

07.01.2021, 11:10, Новости дня

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С 9 августа, когда в Беларуси начались массовые митинги против результатов президентских выборов, по 31 декабря в стране задержали 25 326 человек. Об этом 6 января сообщил правозащитный центр “Весна” совместно с волонтерской службой.

Всего с начала митингов произошло 26 577 задержаний – а это значит, что более тысячи человек задерживали два и больше раз.

По подсчетам волонтеров, за указанный период было задержано не менее 170 несовершеннолетних и минимум 295 человек старше 60 лет. Наибольшее количество задержанных, согласно собранным данным, составили люди в возрасте от 19 до 40 лет – более 10 500 человек.

Суды Беларуси в отношении задержанных вынесли не менее 6886 постановлений об арестах и 3889 постановлений о штрафах по статьям 23.34 (нарушение порядка проведения массовых мероприятий) и 23.4 (неповиновение правоохранителю) Кодекса об административных нарушениях. При этом предупреждение было вынесено только в 87 случаях, а количество прекращенных дел не превысило 20.

Общее количество суток, которые отбывали мирные демонстранты, за почти пять месяцев составило 83 006, а сумма штрафов достигла 1,8 млн белорусских руб. (19,8 млн грн).

Как отмечает “Весна”, чаще всего выносились решения о наказании 15 сутками ареста – 2230 случаев.

При этом при задержаниях было избито не менее 381 человека, госпитализация потребовалась в 482 случаях, не менее 10 человек получили огнестрельные ранения и пять человек были убиты, отмечают правозащитники.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.