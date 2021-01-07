 

“Голая бы еще сфоткалась”, “Что с пальцами? Болеешь?”, “Такие руки надо прятать”. Loboda озадачила фанов странным видом

07.01.2021, 11:10, Новости дня
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Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном спортивном белье.

“Сходила на спорт. Собрала вещи. Полетела на каникулы”, – написала она.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики прокомментировали снимок.

“Голая бы еще сфоткалась”, – написал nabokov_777.

“А что с пальцами? Фаланги распухшие. Болеешь?” – спросила yulitsa4.

“Какой животик”, – отметила stels_neo.

“Светлана, вы очень красивая девушка, но такие руки надо прятать. Ну очень, не айс”, – заявила inna38166.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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