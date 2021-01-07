В ходе беспорядков в Вашингтоне задержали 52 человека

07.01.2021, 11:10, Новости дня

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В результате беспорядков в Вашингтоне задержано 52 человека. Об этом 7 января заявил начальник департамента полиции Вашингтона Роберт Конт, во время пресс-брифинга по безопастности, который транслировали на странице мэра Вашингтона Мюриэл Боузер в Twitter.

По его словам, 47 из 52 арестов были связаны с нарушениями комендантского часа, веденного мэром Вашингтона, 26 из них были арестованы на территории Капитолия. Еще нескольких арестовали по обвинению в ношении нелицензированного или запрещенного огнестрельного оружия. Он отметил, что количество задержанных может вырасти расти.

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— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 7, 2021

В результате штурма здания Конгресса США сторонниками Трампа погибли четыре человека.

6 января перед Белым домом президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили.

После этого Трамп призвал своих сторонников “сохранять мир” и не применять насилие.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.



