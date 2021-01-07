Мнение: WhatsApp будет передавать данные Facebook

07.01.2021, 10:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

А вот еще прекрасное.

WhatApp теперь официально передает личные данные пользователей Facebook.

WhatsApp вскоре начнет делиться вашими данными с Facebook в качестве условия использования приложения. Это завершает поворот, который начался, когда Facebook впервые приобрел приложение еще в 2014 году. В то время WhatsApp заверил пользователей, что их данные останутся конфиденциальными и не будут переданы Facebook.

Сегодня пользователи WhatsApp получают уведомление в приложении о новых условиях и политике конфиденциальности службы. В уведомлении, как вы можете видеть на прилагаемом снимке экрана, говорится о трех ключевых обновлениях, которые влияют на то, как WhatsApp обрабатывает ваши данные, как компании могут использовать размещенные на Facebook сервисы для хранения и управления своими чатами WhatsApp и как WhatsApp скоро станет партнером Facebook, чтобы предлагать более глубокая интеграция со всеми продуктами последнего. Далее выясняется, что эти изменения вступят в силу 8 февраля, и у пользователей не будет другого выбора, кроме как принять эти изменения, если они захотят продолжить использование WhatsApp.

Помимо прочего, теперь ваши данные будут использоваться для показа персонализированной рекламы.

Улучшение их услуг и вашего опыта их использования, например, создание предложений для вас (например, друзей или групповых связей или интересного контента), персонализация функций и контента, помощь в совершении покупок и транзакций, а также показ релевантных предложений и рекламы Продукты компании Facebook.

https://9to5mac.com/2021/01/06/whatsapp-share-your-data-with-facebook/ – цинк

WhatsApp указывает, что у вас скоро не будет выбора, кроме как поделиться своими данными с родительской компанией Facebook, если вы хотите и дальше пользоваться сервисом.

Приложение для обмена сообщениями опубликовало новую политику конфиденциальности , которая вступает в силу 8 февраля. «После этой даты вам нужно будет принять эти обновления, чтобы продолжить использование WhatsApp», – сообщала служба пользователям через оповещение в приложении, что просит их согласиться с политикой.

Если вы не согласны, то в том же предупреждении вам будет предложено удалить свою учетную запись.

Предстоящее изменение разочарует пользователей WhatsApp, которые хотели бы свести к минимуму сбор данных из Facebook, компании, которая неоднократно сталкивалась с спорами о конфиденциальности. Еще в 2016 году WhatsApp позволил вам отказаться от обмена данными, когда дело доходило до таргетинга рекламы и «впечатлений от продуктов» для Facebook.

Однако для отказа было предусмотрено условие: вы должны активировать его в течение первых 30 дней после регистрации в сервисе. (Даже если бы вы это сделали, WhatsApp все равно мог бы делиться данными вашей учетной записи с Facebook для целей «управления и предоставления» службы обмена сообщениями.)

Новая политика конфиденциальности WhatsApp не предусматривает такого отказа. Также неясно, намерен ли WhatsApp возобновить совместное использование данных для пользователей, которые ранее активировали отказ. Мы попросили у Facebook комментарий и обновим историю, если услышим ответ.

Между тем, в новой политике уточняется, какую информацию он может собирать, а также делиться с Facebook и его дочерними компаниями. Эти данные включают номер телефона для вашей учетной записи WhatsApp, имя и фотографию профиля, с кем вы общались, а также финансовые транзакции, которые вы совершили через приложение.

«Мы делимся вашей информацией, чтобы помочь нам работать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продавать наши услуги», – добавляет WhatsApp в политике конфиденциальности. Это будет включать отправку вам рекомендаций друзей, персонализацию контента и показ соответствующих рекламных предложений в различных продуктах Facebook.

https://www.pcmag.com/news/whatsapp-to-require-users-to-share-data-with-facebook-via-new-privacy-policy – цинк

Facebook уверяет, что это не затронет личные зашифрованные сообщения.

Facebook за последний год перешел к роли открытого цензора, так что "тайну переписки" можете свернуть в трубочку. Отсюда и борьба против китайских мессенджеров, дабы сохранить привилегированное положение аффилированных с американскими спецслужбами соц.сетей.С учетом того, что информация передавалась и ранее, можно говорить, что это просто один из этапов окончательной интеграции WhatsApp в глобальную систему цифровой слежки.