В Индии найден необычный буддийский монастырь возрастом 1000 лет

07.01.2021, 10:40, Разное

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Археологи из Индии обнаружили древний буддийский монастырь возрастом 1000 лет, которым руководила женщина-монах. Строение отличается от подобных культурных объектов своим внешним видом, которому присущи уникальные особенности.

Храм был найден на востоке Индии в Гангской долине. Он находился в штате Бихар на вершине холма. Ученые сразу отметили, что внешне сооружение разительно отличалось от других буддийских монастырей. Причиной этому могло послужить то, что управляла им женщина-монах Виджаяшри Бхадра.

Впервые буддийский монастырь был найден в ноябре 2017 года, но тщательно его исследовали лишь недавно. Внутри сооружения исследователи обнаружили древние деревянные таблички с вероятным изображением Будды. По участку монастыря были раскиданы 500 скульптур, часть из них в количестве 200 штук привезли в город Лакхисарай.