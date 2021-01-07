 

Двоюродная сестра Эмина Агаларова рассказала о смерти его дяди

07.01.2021, 10:35, Разное
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У азербайджанского певца Эмина Агаларова скончался родной дядя. Об этом в Instagram пояснила двоюродная сестра артиста Сабина Агаларова, у ее отца остановилось сердце.
Большую часть жизни Сабина Агаларова не знала и не видела своего отца, а познакомилась она с ним только в тридцатилетнем возрасте. Продолжительное время она обижалась и не понимала отца, все это время ее поддерживал брат Орхан, который в итоге и свел ее с ним. Однако разговор между ними состоялся, когда отец уже находился при смерти.

По словам Сабины Агаларовой, дядя певца не хотел умирать, не получив прощения дочери. Она призналась, что теперь ей будет его не хватать, хотя она и мало с ним общалась. Подписчики выразили соболезнования Сабине Агаларовой, они призвали ее держаться.



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