 

Отдыхающая на Мальдивах Ольга Бузова пожаловалась на усталость

07.01.2021, 10:35, Разное
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Популярная российская ведущая Ольга Бузова пожаловалась на усталость во время отдыха на Мальдивах. Об этом она пояснила подписчикам в социальной сети Instagram.
Ольга Бузова пожаловалась фолловерам на то, что находится в странном состоянии. Она не понимает, что произошло с ее режимом. Ведущая не исключает, что все дело в усталости, которая накопилась за минувший год. В 12 часов ночи знаменитость ложится спать, но потом периодически просыпается. Из-за отсутствия полноценного отдыха утром ей тяжело встать.

Под публикацией подписчики Бузовой в очередной раз указали на ее маленький вес. Они посоветовали возлюбленной Давида Манукяна начать нормально питаться. Сама же артистка ответила, что сейчас находится практически в своей идеальной форме. Ей нравится смотреть на себя, когда она худая. К тому же Бузова заверила, что на Мальдивах очень быстро набирает вес, поскольку ни в чем себе не отказывает.



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