Как без парадоксов путешествовать во времени

07.01.2021, 10:38, Разное

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Студент Квинслендского университета (Австралия) с помощью методов математической физики показал, что путешествия во времени возможны и при этом не обязательно должен возникать парадокс из-за нарушения принципа причинности.

Классическая динамика говорит, что если мы знаем состояние системы в определенный момент времени, то можем узнать, что происходило с ней в прошлом. Этот принцип позволяет нам делать все — от запуска ракет в космос до моделирования течения жидкости. Однако общая теория относительности Эйнштейна предсказывает существование временных петель или путешествий во времени. В теории это переворачивает изучение динамики с ног на голову.

Пока не существует единой теории, которая бы объединила теорию относительности с классической физикой. Сегодня физики утверждают, что обе теории не могут быть одновременно истинными. Тем не менее, мы видим подтверждение и той, и той.

Теперь студент бакалавриата Квинслендского университета вместе со своим научным руководителем нашел способ математически описать путешествие во времени так, чтобы при этом не возникало временных парадоксов и выполнялся принцип самосогласованности Новикова. Парадокс состоит в следующем: например, вы захотите переместиться во времени и предотвратить заражение нулевого пациента COVID-19. Тогда пандемии не возникнет и у вас в будущем не будет мотивации изменить прошлое.

Возникновение такого рода парадоксов заставляет людей думать, что путешествия во времени невозможны. Но исследователи показали, что это все же возможно. Просто при путешествии во времени вы не можете сделать ничего, что могло бы вызвать парадокс. Согласно авторам, события просто будут подстраиваться так, чтобы быть логически согласованными с тем, что произойдет в будущем. Например, если вы предотвратите заражение нулевого пациента коронавирусом, то можете сами стать нулевым пациентом и пандемия все равно начнется.

По словам ученых, они открыли несколько новых математических процессов, которые показали, что как бы вы ни старались создать парадокс, события всегда будут приспосабливаться сами, чтобы избежать нарушения принципа причинности.