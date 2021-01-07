 

Замсоветника Трампа подал в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне

07.01.2021, 10:34, Новости дня
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Заместитель советника действующего президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер подал в отставку из-за реакции республиканца на вторжение в Капитолий его сторонников, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в связи с беспорядками в американской столице возможность уйти в отставку рассматривают также помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен и заместитель главы аппарата Белого дома Крис Лидделл, передает РИА «Новости».

В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.



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