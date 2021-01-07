 

“Боже, какая пошлость”, “Порнуха”, “Порнодива”. Maruv шокировала откровенным поведением на сцене

07.01.2021, 10:18, Новости дня
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Строящая карьеру в РФ украинская певица Maruv поделилась в Instagram видео своего концерта.

“Первый концерт в 2021-м”, – написала она.

В ролике певица запечатлена в прозрачной блузе, с наклейками на сосках, корсете и блестящих лосинах.

В отдельных эпизодах она на сцене продемонстрировала движения, напоминающие половой акт.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Подписчики прокомментировали ролик.

“Порнуха, как по мне”, – написала svetadombrovska93.

“Пожар и секс, когда на сцене Maruv”, – отметила jane_dou13.

“Порнодива”, – заявила irina_bariel.

“Боже, какая пошлость”, – написала kul.parshin_60.

Первый концерт Maruv в 2021 году состоялся 3 января в Одессе.

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде в 1992 году. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”. 

В марте 2020-го Maruv пожаловалась, что не может выехать из РФ из-за карантина. Отвечая на критику пользователей сети, певица заявила, что считает своим личным делом, в какую страну ей ехать на заработки.

В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. В ноябре она стала судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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