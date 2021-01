Twitter временно заблокировал аккаунт Трампа. Если не выполнит требования, его аккаунт удалят

07.01.2021, 10:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания Twitter заморозила аккаунт президента США Дональда Трампа на 12 часов. Временно он не может делать публикации на своей странице. Об этом 7 января сообщила служба по безопастности соцсети.

Трампа призвали удалить три публикации, которые нарушают правила социальной сети, в случае если он этого не сделает его аккаунт удалят на всегда, сообщили в Twitter. Сейчас эти сообщения скрыты компанией.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

На аккаунт Трампа подписаны 88,7 млн пользователей.

Страницы президента США также заблокировали на 24 часа в соцсетях Facebook и Instagram. В течение суток он не сможет ничего распространять в своих аккаунтах.

We’ve assessed two policy violations against President Trump’s Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021

Ранее Facebook, YouTube и Twitter удалили видеообращение Трампа, в котором он повторил, что “выборы были украдены”.

Трамп призывал своих сторонников, вышедших на акцию протеста в Вашингтоне, мирно разойтись по домам. Короткое видеообращение он опубликовал в Twitter.

Сначала Twitter запретил ретвитить видеообращение президента США, снабдив видео Трампа комментарием, в котором было сказано, что “утверждение о фальсификации выборов оспаривается, поэтому на твит нельзя ответить, ретвитнуть или поставить лайк из-за риска насилия”. Позже оно стало недоступно.

6 января перед Белым домом Трамп заявил своим сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В связи со штурмом заседание двух палат Конгресса США было прервано, конгрессменов вывели из Капитолия. CNN утверждает, что конгрессмены успели утвердить только 12 голосов выборщиков из 538.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.