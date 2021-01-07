В Капитолии нашли удостоверение офицера ГРУ

07.01.2021, 10:11, Разное

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В ходе уборки помещения Капитолия после освобождения его от протестующих на месте преступления было обнаружено удостоверение офицера ГРУ, сообщает CNN.

Уборщица из Огайо Людмила Павленко, обнаружившая подозрительную книжку, отметила, что её сразу смутили незнакомые буквы, а также фотография человека и печати с двуглавым орлом, из-за чего она решила передать находку службе безопасности Конгресса.

Специалисты выяснили, что удостоверение принадлежит офицеру ГРУ. Имя его владельца не раскрывается, а служба безопасности уже передала всю информацию в ЦРУ.

В штабе избранного президента Джо Байдена уже прокомментировали эту информацию, пригрозив ввести новые санкции против России, если участие представителей российских спецслужб в беспорядках подтвердится.