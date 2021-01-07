«Может снова скрыться» — лондонский суд отказался освобождать Ассанжа под залог

07.01.2021, 1:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Суд Лондона отклонил ходатайство защитников основателя WikiLeaks об его освобождении под залог. По мнению судьи, с учётом его прошлого Джулиан Ассанж может вновь попытаться скрыться от правосудия, пишет The Guardian.



Reuters

Председатель лондонского суда отказала Джулиану Ассанжу в освобождении под залог. Даже несмотря на то, что всего несколькими днями ранее она отклонила запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где его обвиняют в шпионаже и хакерских атаках, пишет The Guardian.

В течение последних 18 месяцев Ассанж содержится в тюрьме Белмарш на юго-востоке Лондона. Разоблачитель был арестован после того, как его выселили из посольства Эквадора, где он добивался убежища на протяжении семи лет, напоминает издание.

Окружной судья Ванесса Барайцер заявила, что основатель WikiLeaks «всё еще имеет стимул скрыться от этого, пока не решённого, разбирательства». Она выразила сомнение, что 49-летний обвиняемый вернётся под стражу, если будет выпущен под залог.

По её словам, Ассанж «уже продемонстрировал готовность пренебречь» постановлениями суда, и «подвёл» людей, которые поручались за него и в результате потеряли свои деньги. Она также выразила уверенность, что в Белмарше позаботятся о его психическом здоровье.

Подавая ходатайство об освобождении под залог, адвокаты Ассанжа заявили, что когда он восемь лет назад искал убежище в посольстве Эквадора, то находился в «совершенно других обстоятельствах». Теперь же у него появилась возможность воссоединиться в Великобритании со своей возлюбленной и двумя маленькими детьми. Он мог бы проживать по их адресу и носить на ноге электронный браслет.

Ходатайство было оспорено адвокатом Клер Доббин, которая представляет интересы американских властей. Она заявила, что суд «не должен питать иллюзий» относительно готовности других государств предложить защиту Ассанжу.

Она сослалась на предложение о предоставлении убежища, которое президент Мексики направил Ассанжу после того, как суд отменил его экстрадицию в США. По её словам, разоблачителю не придётся покидать Великобританию. «Ему просто нужно будет войти в посольство другой страны», — добавила Доббин.

Однако адвокат Ассанжа Эдвард Фицджеральд заявил, что Доббин неверно трактовала слова мексиканского президента. По мнению юриста, из этого предложения «совершенно очевидно» следовало, что оно вступит в силу после завершения судебного разбирательства в Великобритании, заключает The Guardian.