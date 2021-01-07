В Санкт-Петербурге Лариса Луппиан привилась от коронавируса

07.01.2021, 9:48, Разное

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Супруга Михаила Боярского поставила себе прививку от коронавируса. В прошлом месяце певец и Лариса Луппиан рекомендовали россиянам вакцинироваться, поскольку, по их мнению, только так можно остановить пандемию.

Лариса Луппиан прививалась в одной из клиник Санкт-Петербурга, находящейся на Малой Конюшенной улице. После прививки актриса положительно оценила свое самочувствие. Сам укол был безболезненным и больше напоминал прививку от гриппа.

Не только Михаил Боярский, но и многие другие звезды, например Юрий Стоянов, советовали россиянам поставить прививки от коронавируса. Врачи в свою очередь отметили, что перед вакцинацией необходимо удостовериться в отсутствии ОРВИ и хронических заболеваний.