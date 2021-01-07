Путин подарил церкви Николы на Липне икону

07.01.2021, 9:42, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин, встретивший Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области, поздравил россиян с праздником, а также подарил храму икону «Господь Вседержитель», сообщила пресс-служба Кремля.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям. Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения, искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что глава государства подарил храму икону «Господь Вседержитель». Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками. Киот с позолоченной рамой и оклад изготовлены в мастерских Свято-Троицкого Братства города Щигры.

Ранее сообщалось, что Путин, войдя в храм, зажег свечи и приложился к иконе, убранной цветами, затем встал с остальными прихожанами. Температура в храме была такая, что у главы государства, одетого в свитер с высоким горлом и куртку, шел пар изо рта.

В сентябре 2016 года Путин вместе с Дмитрием Медведевым, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне. Глава государства и председатель правительства приехали вместе на остров Липно, откуда на катере по дельте реки Мста отправились на прогулку по озеру.