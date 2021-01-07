 

Британцев восхитил задушивший волка фермер из России

07.01.2021, 9:42, Новости дня
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Публикация британского таблоида The Daily Mail об «отважном» российском фермере из Еврейской автономной области, который сумел задушить напавшую на него волчицу голыми руками, вызвала восхищение читателей и активный отклик в комментариях.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в селе Новотроицкое Ленинского района ЕАО. Волчица загрызла двух собак, ранила лошадь и напала на мужчину, который задушил ее руками, передает РИА «Новости».

Британских читателей впечатлил поступок россиянина.

«Настоящий русский, не так ли?» – отметил пользователь Noseyrntu.

«Вот парень, которого я не хотел бы рассердить», – написал Mabawsa Ritchie.

«А тем временем наши молодые люди наносят искусственный загар, рисуют брови и поджимают накрашенные ботоксом губы», – заметила sleepyxxangel.

«Приятно видеть, что настоящие мужчины все еще существуют», – добавил Kirby Lonsdale.

При этом некоторые комментаторы пожалели животное.

«Бедный волк. Наверное, он был голоден», – предположил hearmeout.

«Мне жаль его собак, но также жаль и волка», – написал The Murphster1.

 

В 2016 году сообщалось, что бешеный волк напал на двух человек в Ростовской области, однако мужчине удалось задушить его.



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