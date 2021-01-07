США ввели новые санкции против Ирана

07.01.2021, 9:16, Новости дня

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Министерство финансов США ввело санкции против 12 иранских компаний, большая часть из которых связана с производством стали, сказано в заявлении ведомства от 5 января.

Под санкции США также попали по одной китайской компании, которы совершали поставки Ирану для производства стали, три иностранных агента, продававших иранские металлы, и руководить транспортного пароходства, которое уже находится под санкциями.

“Металлургический сектор Ирана является важным источником доходов иранского режима, принося богатство его коррумпированным лидерам и финансируя ряд гнусных действий, включая распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, поддержку иностранных террористических групп и различные нарушения прав человека внутри страны и за рубежом”, – заявили в ведомстве.

Санкции ввели в отношении компаний Pasargad Steel Complex, Sirjan Iranian Steel, Khazar Steel Co, Bonab Steel Industry Complex, Gilan Steel Complex.

Введенные ограничения предусматривают замораживание всех активов, находящихся в юрисдикции США, и американским юридическим и физическим лицам практически запрещается вступать с ними в деловые отношения.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его “катастрофическим”. По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон “проблемным партнером” и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами.

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил 19 сентября вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном. Антииранские санкции ООН предусматривают запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет, а также эмбарго на поставку оружия.