 

В Великобритании на пляже нашли «рыбу-монстра»

07.01.2021, 9:22, Разное
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Английские полицейские нашли на пляже в округе Оттери-Сент-Мэри “рыбу-монстра” длиной свыше одного метра. Об этом рассказали в микроблоге в Twitter местной полиции.

Необычное существо – рыба конгер, более известная как морской угорь. Ее выбросило на местный пляж во время прилива. Самки морского угря могут достигать в длину трех метров и весить до 100 кг.

Конгер обитает в Восточной Атлантике от Западной Африки до Бискайского залива, а также в Средиземном море. Иногда морской угорь встречается и в Северном море.



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