 

У вступившего в перепалку с хейтером Газманова поклонники увидели нарост на плече

07.01.2021, 8:56, Разное
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Поклонников российского певца Олега Газманова обеспокоил нарост на его левом плече.

Они сочли, что это онкологическая опухоль, о чем сразу начали писать артисту, но тот вступил в диалог с хейтером.

Сейчас Олег Газманов проводит новогодние праздники на Карибских островах. Оттуда он публикует в Instagram фотоснимки. На одном из них подписчики увидели на плече певца странный нарост, похожий на опухоль. Однако привлек внимание артиста хейтер, назвавший его «побирушкой».

Олег Газманов поблагодарил своего хейтера за поддержание активности аккаунта, а также напомнил, что «побирушка» пишется через букву «и», поскольку он допустил орфографическую ошибку. Артист посоветовал уважать тех, кто учился не по Google и Википедии. Подписчики пожелали Газманову здоровья и долгих лет жизни, а также не рекомендовали реагировать на «обиженных судьбой» хейтеров.



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