 

Посол России начал раздавать борщ и гречку протестующим у Капитолия американцам

07.01.2021, 8:51, Разное
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Группа российских дипломатов во главе с послом России в США Анатолием Антоновым начала раздачу горячей еды у Капитолию в Вашингтоне, около которого продолжается акция протеста сторонников Дональда Трампа.

– Мы уважаем право американского народа на мирный протест, особенно сегодня, когда к результатам выборов президента столько вопросов. Разумеется, как дипломаты мы не можем вмешиваться во внутренние дела США, но имеем полное право показать, что Россия – это страна с богатой историей и культурой. Русская кухня давно известна за рубежом, но все простые американцы с ней знакомы. Поэтому было принято решение оперативно организовать кейтеринг недалеко от Капитолия, где любой желающий может отведать исконно русские блюда – борщ, гречку с тушёнкой и перловую кашу. При каждом диппредставительстве России есть полевая кухня и запас продуктов, поэтому никаких сложностей с нашей культурной акцией не возникло. Ещё раз подчеркну – мы не поддерживаем никого в этом конфликте, мы просто знакомим граждан с русской культурой, – отметил посол.

Госдепартамент США уже выразил протест и потребовал немедленно прекратить раздачу еды. Джо Байден также осудил эту акцию и пообещал рассмотреть вопрос о введении новых санкций против России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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