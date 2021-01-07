Косачев заявил, что демократия США захромала на обе ноги

07.01.2021, 8:50, Новости дня

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События в Вашингтоне, где произошли беспорядки, показали, что США утратили право навязывать курс демократии другим странам, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«У событий в Вашингтоне и иже с ним несколько слоев причин, выводящих людей на улицы (…) Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия очевидно захромала на обе ноги. (…) Глубже – так и не проясненные зигзаги в подсчете голосов 3 ноября и сейчас, в Джорджии. Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия, очевидно, захромала на обе ноги», – написал Косачев в Facebook.

Парламентарий отметил, что «праздник демократии закончился». «Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а, следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», – добавил он.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.