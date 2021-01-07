В ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека

07.01.2021, 8:38, Новости дня

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В результате штурма здания Конгресса США сторонниками президента Дональда Трампа погибли четыре человека. Об этом сообщает CBS, ссылаясь на данные полиции Вашингтона.

По словам исполняющего обязанности начальника полиции Вашингтона Роберта Конти, в здании Конгресса одна женщина была застрелена офицером полиции Капитолия в штатском после того, как попыталась проникнуть в Палату представителей. Конти отметил, что ее доставили в местную больницу, где позже констатировали смерть.

Полиция пока не раскрыла личность женщины. По данным правоохранителей, она была гражданским лицом и не работала в правоохранительных органах.

Также известно еще о троих погибших – одна женщина и двое мужчин умерли около Капитолия. Полиция не уточнила причины их смерти, отметив, что они умерли после проведения процедур неотложной медицинской помощи. Личности погибших не раскрываются.

В результате беспорядков у Капитолия по меньшей мере 14 сотрудников управления полиции получили ранения, в том числе один офицер, которого затащили в толпу. Правоохранители обнаружили шесть единиц огнестрельного оружия и две самодельные бомбы, а также холодильник с коктейлем Молотова.

6 января перед Белым домом президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили.

После этого Трамп призвал своих сторонников “сохранять мир” и не применять насилие.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.