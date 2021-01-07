 

Шмыкова из сериала «Чики» смогла похудеть благодаря травле хейтеров

07.01.2021, 8:08, Разное
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Российская актриса Варвара Шмыкова, известная по сериалу «Чики», располнела за то время, пока длится пандемия, из-за этого ее в Сети затравили хейтеры. Однако, адекватно восприняв критику, она все же смогла похудеть.
Варвара Шмыкова призналась, что в течение трех месяцев ни в чем себе не отказывала. В результате она располнела на 10 килограммов, а ее вес составил 72 килограмма. По словам актрисы, аналогичный вес у нее был после родов. Шокировал данный факт не только саму артистку, но и ее поклонников. А хейтеры и вовсе начали называть «толстухой». Тогда Шмыкова решила настроиться психологически и избавиться от лишнего веса.

Если располнела актриса за три месяца, то для придания своему телу прежней формы ей понадобилось полгода. Варвара Шмыкова пила много воды и перестала употреблять алкоголь. Ее рацион в основном состоял из фруктов, рыбы и зелени. Также артистка занималась зарядкой, танцами и спортом. При этом она не стала отказываться от мучного и сладкого, Шмыкова просто ограничила их количество.



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