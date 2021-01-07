Утверждены голоса выборщиков от Джорджии

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07.01.2021, 8:04, Новости дня
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Конгресс утвердил поданные за избранного президента США Джо Байдена голоса 16 выборщиков от американского штата Джорджия.

Авторы возражений отозвали их в свете беспрецедентных беспорядков на Капитолии. Утверждение выборщиков по штатам США идет далее в порядке алфавитной переклички, передает РИА «Новости».

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.



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