Утверждены голоса выборщиков от Мичигана и Невады

07.01.2021, 8:04, Новости дня

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Конгресс утвердил поданные за избранного президента США Джо Байдена голоса 16 выборщиков от американского штата Мичиган, а также голоса шести выборщиков от «спорной» Невады.

Отмечается, что ни один сенатор не поддержал возражения ряда членов палаты представителей против утверждения голосов от Невады, передает РИА «Новости».

Авторы возражений отозвали их в свете беспрецедентных беспорядков на Капитолии. Утверждение выборщиков по штатам идет далее в порядке алфавитной переклички.

Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от американского штата Джорджия.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.