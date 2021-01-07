 

Мнение: О мятеже в США и его последствиях

07.01.2021, 7:40, Разное
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Фото © Reuters.

Вопреки надеждам конформистов, 45-й президент #США Дональд Трамп пошёл ва-банк. Если раньше он многозначительно намекал на вероятность своего отказа признать официальные итоги прошедших в ноябре президентских выборов, то теперь сделал это явно. Следствием чего стал беспрецедентный мятеж в самом сердце американской демократии, на Капитолийском холме в Вашингтоне. Разъярённая толпа сторонников проигравшего республиканца ворвалась в здание парламента, где шла рутинная процедура утверждения голосования на коллегии выборщиков, и сорвала заседание.

Такова, если вкратце, канва событий, характеризующихся одним словом – беспрецедентно. Новости из-за океана ещё идут плотным потоком, но главный вопрос всё же: что дальше?

Избранный, но пока ещё так и не утверждённый президент Джозеф #Байден выступил с обращением к нации. Он заявил, что происходящее в Вашингтоне является мятежом и потребовал от Дональда Трампа незамедлительно осудить действия своих сторонников. Тот же просто призвал протестующих, прежде им же распалённых, мирно разойтись.

Тут, конечно, видны двойные стандарты: когда толпа анти-трампистов захватывает целый город, включая и правительственные здания, это мирный протест, а когда сторонники Трампа пытаются аналогичными способами донести свою точку зрения до конгрессменов и сенаторов – подрыв устоев и мятеж. Но к этому уже не привыкать.

Однако будут ли реальные политические последствия у этой последней попытки обречённых?

С точки зрения сохранения президентства Трампа – вряд ли. Он, похоже, банально опоздал, шатать систему протестами и митингами надо было сразу после предварительного подсчёта голосов, параллельно с судебными исками. Которые, к слову, не увенчались успехом не только по причине отсутствия допустимых доказательств нарушений и фальсификаций.

С точки зрения раскола Соединённых Штатов и новой Гражданской войны – #прогноз ещё больше из области фантастики. Как бы ни была поляризована Америка, тезис о единстве нации как высшей ценности впитывается чуть ли не с молоком матери. Да и сам Дональд #Трамп не готов примерить сомнительные лавры Джефферсона Дэвиса.

Наконец, с точки зрения личной судьбы президента-миллиардера – тут весы Фемиды могут качнуться в любую сторону. Однако, даже лидера конфедератов, которого победившая сторона попыталась обвинить в государственной измене, не осудили. Дело против него кончилось ничем, так и не дойдя до суда.

С другой стороны, такой мятеж положил конец всяким конспирологическим версиям, что Дональд Трамп в последний момент достанет козырь из рукава, представив парламенту некоего свидетеля фальсификаций. Нет у него такого козыря! Нет ничего, кроме собственного неверия, что пошедший на второй срок президент, сумевший набрать сильно больше голосов, чем 4 года назад, всё равно проиграл сопернику, который даже не вёл толком избирательной кампании. Но вера – верой, а демократия должна руководствоваться чёткой процедурой.

Так что единственный результат – некоторая отсрочка формального признания электоральной победы Джо Байдена. И стоило ли ради того шум поднимать?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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