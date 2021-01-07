 

Галкин показал колядки Лизы и Гарри в сочельник

07.01.2021, 7:16, Разное
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Российский комик и телеведущий Максим Галкин записал домашнее видео с колядками Лизы и Гарри. Супруг Аллы Пугачевой опубликовал ролик в Instagram, продемонстрировавший, как их дети читают стихи в честь рождественского сочельника.
Семилетние Лиза и Гарри, декламировавшие четверостишье, посвященное Рождеству Христову, держали специальный мешочек для сладостей. После выразительного рассказа стихов обрадованный Максим Галкин начал бросать в их мешок конфета, а счастливые дети стали их пересчитывать.

Подписчиков Максима Галкина порадовало не только рождественское выступление Лизы и Гарри. Они отметили, что звездные родители воспитывают своих детей в русских традициях, не забывая о культуре предков.



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